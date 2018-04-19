Galatasaray, Antalya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak lider Galatasaray, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi. Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 17.00'de havalimanına indi. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında toplandı. Karşılama için Kaymakam Nurullah Kaya ve beraberindeki heyet de havalimanına geldi.

Bir kısım taraftar havalimanı içinde uçaktan inen futbolcular ve teknik heyeti karşıladı. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere futbolcular taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fatih Terim, taraftarlardan bedensel engelli Arif Furkan Şahin'in üzerindeki formayı imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Diğer futbolcular da Şahin ile fotoğraf çektirdi. Havalimanı içinden takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde Alanya ilçesine doğru yola çıktı.

Alanya ilçesindeki bir otele yerleşen sarı kırmızılı takımın bu akşam otelin tesislerinde basına kapalı olarak çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.