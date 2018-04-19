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Alvaro : İki kupayı da kaldıracağız

Ziraat Yarı Final rövanş karşılaşmasında bu akşam ile karşılaşacak Beşiktş'ta İspanyol golcü Alvaro , hem Türkiye Kupası’nda hem de ligde şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Alvaro Negredo: İki kupayı da kaldıracağız
Siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusu Alvaro , kupadaki derbi öncesi 'ye konuştu. Ezeli rakipleriyle zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını dile getiren İspanyol forvet, "Bu sezon F.Bahçe ile üç maç yaptık. Alınacak tüm sonuçlar ortaya çıktı. Bunlardan tecrübe edinerek bu maçı kazanmayı hedefliyoruz" dedi. Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğini belirten Negredo, taraftarlar için de "Takımı mükemmel bir şekilde destekliyorlar. Biz de iki kupayı kazanıp, onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan Alvaro Negredo, korunma maskesini derbisinde kullanmayacağını açıkladı.

KIRMIZI ALARM!
, son iki sezonda kırmızı kart çıkan 4 derbinin 2'sinde Fenerbahçe'ye yenildi. İki maç da Kanarya için avantajlı beraberliklerle bitti. Bu verileri değerlendiren teknik heyet, oyunculara kart uyarısında bulundu.

NEVES'İN YERİNE TALİSCA!
Anderson 'nın son taliplisi Wolverhampton... UEOL Esporte'nin Lizbon temsilcisi Marcus Alves, Wolverhampton'ın Ruben Neves'i Liverpool'a satacağını, bu oyuncunun yerini de Talisca'yı düşündüğünü yazdı.
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Alvaro Negredo: İki kupayı da kaldıracağız
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