Okan Buruk "Bir final maçına daha odaklanmamız gerekiyor"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan idmana ağrıları süren Soner Aydoğdu, Serginho, Onur Ayık ve Bilal Kısa katılmazken dün karşılaşmada forma giyen oyuncular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pasın ardından idmanı tamamladı ve yeşil-siyahlılar yarın sabah yapacağı idman ile Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok sevinçliyiz. İlk maçta işler çok istediğimiz gibi gitmemişti ve iyi de oyunumuz vardı, kazanabilirdik. Ama ümidimizi ikinci maça götürdük, maçtan öncede söyledim yani erken gol bulmak bize maçın içine çekecektir. Futbolun içinde her şey var, bunu da üstüne basarak söyledik. Son haftalar da Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten inanılmaz geri dönüşler olmuştu. Kimsenin beklemeyeceği şeyler olmuştu. Bu da tabi ki psikolojik olarak her oyuncuyu etkiler, yani baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar 1 gün sonra Avrupa Ligi'ne de yansımıştı. Bunu seyreden buradaki oyuncular da herkesi her yerde herkes yenebilir düşüncesi oluştu. Özellikle futbolda psikolojinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu da bize oyun içinde daha inançlı olmamızı ve maça daha çok sarılmamızı, dediğim gibi özellikle gol bulduktan sonra daha çok inanmamızı ve rakibimizin de geriye düşmesi ile bize çok daha alanlar verdiği gördük. Bunu da iyi değerlendirdik. Gol pozisyonları bulduk, goller attık ve günün sonuna baktığımızda finale ulaşan takım biz olduk. Bu da bize tabi ki çok büyük bir mutluluk veriyor ve gurur veriyor" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Buruk, pazar günü Göztepe ile karşılaşacaklarını belirterek, "Ligdeki durumumuz 34 puanı bulduk, son haftalardaki istemediğimiz sonuçlar bize farklı düşünceler içerisine itiyor. Ama özellikle bu kupa maçındaki morali bununla birlikte bir final maçına daha odaklanmamız gerekiyor. Hafta sonu oynayacağımız Göztepe maçı bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli. Kendi sahamızda burada seyircimizin de desteği ile bizim de her şeyimizi ortaya koyarak maçta en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah dediğimiz gibi kazanırsak bizim için çok önemli olacak ve ileriye daha umutla ve rahat bakacağız. Tabi ki lig bitmiyor kazansak da ama bizim için çok önemli bir maç" dedi.

Öte yanda sakatlıkları süren Soner Aydoğdu, Serginho ve Onur Ayık'ın Göztepe maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Arda Kardeşler'in yöneteceği Pazar günü saat 16'da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın tüm biletlerinin ise çıktığı ilk günde satıldığı kaydedildi.