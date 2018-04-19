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, derbisinde oynayacak mı?

’ın Portekizli futbolcusu , karşısında gördüğü kırmızı kart ile iki hafta sonra ligde oynanacak olan derbisinde takımını yalnız bırakabilir!

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 21:49
Pepe, Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Yarı Final rövanş maçında oynanan - derbisinde kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 30. dakikasında Portekizli futbolcu Pepe'nin Josef de Souza'ya yaptığı müdahale sonucu hakem pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdi. Direkt kırmızı kart ile oyundan atılan deneyimli savunma oyuncusu, takımını sarı-lacivertli rakibi karşısında bir kişi eksik bıraktı.

Kırmızı kart gören Pepe'nin kural kitabına göre en az 2 resmi müsabakadan men cezası alması bekleniyor. Bu durumda Pepe gelecek haftadan sonraki hafta oynanacak olan kritik maçında forma giyemeyecek.

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Pepe, Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
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