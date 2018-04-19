Pepe, Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Pepe kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 30. dakikasında Portekizli futbolcu Pepe'nin Josef de Souza'ya yaptığı müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdi. Direkt kırmızı kart ile oyundan atılan deneyimli savunma oyuncusu, takımını sarı-lacivertli rakibi karşısında bir kişi eksik bıraktı.

Kırmızı kart gören Pepe'nin kural kitabına göre en az 2 resmi müsabakadan men cezası alması bekleniyor. Bu durumda Pepe gelecek haftadan sonraki hafta oynanacak olan kritik Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İşte Pepe'nin kırmızı kart görüdüğü pozisyon! pic.twitter.com/xlDdhHJhGN — Sabah Spor (@sabahspor1) April 19, 2018