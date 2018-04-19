Rıza Çalımbay için kararı o verecek

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu ile kahvaltıda bir araya geldi.

Burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulüpte düzelmesi gereken birçok konunun olduğunu belirterek, "Bir kulüp, bir dernek olağanüstü konre yapıyorsa, işler iyi gitmiyor demektir. Biz bunları biliyorduk, kamuoyu da biliyordu, herkes biliyor. Yalnız biraz beklediklerimizden daha farklı, her alanda el atılması, değiştirilmesi, düzenlenmesi gereken konular var. Tabi bu uzun bir süreç. Hem uğraş, hem de ekonomik güç istiyor. Bunları elimizden geldiğince, camianın destek verdiği oranda kısa sürede halletmeye çalışacağız. Bu kısa süre 1-3 ay algılanmasın. Sadece Şenol Güneş Kompleksi'nde, statta yapılacaklara bir yönetimin ömrü yetmez. Buranın tamamlanıp, eksiksiz hale gelmesi çok uzun bir zaman isteyen konu. Birçok eksik var. Futbolla ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili her konuda birçok düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bunları camidaki insanlarla paylaşarak, görüşlerini alarak yönetimin yapması için gayret içerisinde olacağız" diye konuştu.