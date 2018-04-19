Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'dan olaylı derbi yorumu "Hicap ve utanç duyuyoruz"

'dan olaylı derbi yorumu "Hicap ve utanç duyuyoruz"

, yaşanan olaylar sebebiyle tatil edilen - karşılaşmasıyla ilgili resmi sitesinden mesaj yayımladı. Bordo mavili ekip yaşanan olaylarla ilgili "Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:27
Trabzonspor'dan olaylı derbi yorumu Hicap ve utanç duyuyoruz

Kulübü, - maçında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, ''Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir!'' ifadelerini kullandı.

Kulübün yazılı açıklaması şöyle;

''Bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan mücadelesinde yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonsporumuzun efsanesi; ismi Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz! Unutulmasın ki bu gece yaşanan olay; şiddet, kaos ve eyyamcılıkla malul Türk futbolunun minyatür bir resmidir.''

Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde atıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan olaylı derbi yorumu "Hicap ve utanç duyuyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN