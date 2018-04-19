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, ile ikinci zirveyi gerçekleştirecek

’dan gelen 1+1 yıllık ceza sonrasında çabalarıyla +1 yılı erteleten kulübü, yapılacak ikinci görüşme için gün saymaya başladı.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Galatasaray, UEFA ile ikinci zirveyi gerçekleştirecek
, 9 Mart'ta 'da Finansal Fair Play (FFP) Komitesi'ne yaptığı sunum sonrası ikinci görüşmeye hazırlanıyor. UEFA'da 'Hakimler Kurulu' olarak görev yapan heyetin bu ay sonuna dek sarı-kırmızılı kulübü İsviçre'ye çağıracağı ve toplantı yapacağı öğrenildi. FFP ile ilgili karar, mayıs ayı sonunda çıkacak. UEFA'nın 26 Mayıs'taki Galatasaray başkanlık seçimini bekleyeceği ifade edildi. 2.5 senelik Dursun Özbek döneminde 147 milyon Euro zarar eden kulübe, UEFA 30 milyon Euro zarar hakkı tanımıştı. 117 milyon Euro fazla zarar eden Galatasaray'da yeni başkan , UEFA'dan 3-4 yıllık mali disiplin kriterlerini barındıran uzun vadeli anlaşma talep etti. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile benzer mali işbirliklerine giden UEFA'nın Roma ve Porto ile de 3-4 yıllık anlaşmalar yaptığı ifade edildi.
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Galatasaray, UEFA ile ikinci zirveyi gerçekleştirecek
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