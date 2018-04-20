Ahmet Çakar'dan Pepe'nin kırmızı kartına yorum!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, 2-2'nin rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti.

Mete Kalkavan'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 29. dakikasında Pepe kırmızı kart gördü. Josef'e yatarak müdahalede bulunan Portekizli yıldız, Mete Kalkavan tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

ÇAKAR: BÖYLE KIRMIZI MI OLUR

Sabah Spor'un usta yazarlarından Ahmet Çakar ise Twitter hesabından pozisyonu yorumladı. Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu" tweetini attı.

İşte Pepe'nin kırmızı kart görüdüğü pozisyon! pic.twitter.com/xlDdhHJhGN — Sabah Spor (@sabahspor1) April 19, 2018