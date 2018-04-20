Alanyaspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek

Merkez Hakem Kurulu
, Süper Lig
'in 30. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Lider Galatasaray'ın yarın saat 19:00'da deplasmanda oynayacağı kritik Aytemiz Alanyaspor maçını Ümit Öztürk
yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. İşte haftanın hakemleri: BUGÜN 20:00
M.Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek YARIN 13.30
K.Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar 13.30
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık 16.00
Trabzonspor-DG Sivasspor: Halil Umut Meler 19.00
A.Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk PAZAR 16.00
A.Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım 16.00
TM Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler 19.00
Beşiktaş-E.Y.Malatyaspor: Halis Özkahya PAZARTESİ 20.00
Fenerbahçe-Antalya
spor: Y.Kemal Uğurlu