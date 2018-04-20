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Alanyaspor-Galatasaray maçını yönetecek

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Alanyaspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek
, 'in 30. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Lider Galatasaray'ın yarın saat 19:00'da deplasmanda oynayacağı kritik Aytemiz Alanyaspor maçını yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. İşte haftanın hakemleri:

BUGÜN
20:00 M.Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

YARIN
13.30 K.Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık
16.00 Trabzonspor-DG Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

PAZAR
16.00 A.Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.00 TM Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-E.Y.Malatyaspor: Halis Özkahya

PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Y.Kemal Uğurlu
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Alanyaspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek
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