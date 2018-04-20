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'dan kötü gidişe 3 gollü son

, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında karşılaştığı 'u 3-0 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyeti hatırladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 20:16 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 20:16
Altınordu'dan kötü gidişe 3 gollü son

SPOR Toto 1'inci Lig'de 32'nci haftanın açılış maçında Play-Off mücadelesi veren evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen 'u 3-0 mağlup etti. Ege derbisinde ekibinin gollerini 14'üncü dakikada Mirkan, 24'üncü dakikada Murat, 84'üncü dakikada Erdoğan kaydetti. Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu 52 puana ulaşırken, 3 puan hasreti 12 haftaya yükselen Manisaspor 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Altınordulu Erdoğan'ın sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

14'üncü dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Mirkan sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

24'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Murat, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

64'üncü dakikada Kerim Avcı yaklaşık 25 metreden şansını denedi, kaleci Zafer topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

67'nci dakikada Kerim bir kez daha kaleyi düşündü, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

72'nci dakikada soldan Erdoğan'ın ortasında ön direkte topla buluşan Barış, müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

84'üncü dakikada soldan Barış'ın yerden pasında ceza sahasındaki Erdoğan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0. Altınordu müsabakan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Bornova
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Kamil Çetin (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xxx), Hasan (xxx), Uğur (xx), Yusuf (xx), Deniz (xx), Serkan (xx) (Dk. 67 Alican xx), Barış (xxx), Kerim Avcı (xx) (Dk. 87 Berkay), Erdoğan (xxx), Mirkan (xxx) (Dk. 46 Fatih xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Zafer (xx) - Bayram (x) (Dk. 56 Ömer Atiş x), İlkay (x), Hüseyin Tok (xx), Kemal (x), Ulaş (xx), Asım (x) (Dk. 90 Ayberk), Akın (x) (Dk. 82 Okan), Ömer Buğdaycı (xx), Kağan (xx), Alper (xx)
GOLLER: Dk. 14 Mirkan, Dk. 24 Murat, Dk. 84 Erdoğan (Altınordu)
SARI KART: Akın (Manisaspor)

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