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Derbide kirli oyun

'nda ile arasında oynanan yarı final rövanşı, kirli ellerin tuzağına kurban gitti. 2-2'nin rövanşında, ilk yarı golsüz tamamlanırken, Beşiktaş 30. dakikada 'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beşiktaş'ın korner atışlarında sahaya atılan yabancı maddelerle oyun yer yer durdu. Ancak 58. dakikada olanlar oldu. ile Fenerbahçe tribünleri arasındaki tartışma fitili ateşledi. kafasına darbe aldı ve 24 dakikalık bekleyişin ardından hakem maçı TATİL etti

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Derbide kirli oyun
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Derbide kirli oyun
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