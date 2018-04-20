Derbide kirli oyun

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanşı, kirli ellerin tuzağına kurban gitti. 2-2'nin rövanşında, ilk yarı golsüz tamamlanırken, Beşiktaş 30. dakikada Pepe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beşiktaş'ın korner atışlarında sahaya atılan yabancı maddelerle oyun yer yer durdu. Ancak 58. dakikada olanlar oldu. Tolga Zengin ile Fenerbahçe tribünleri arasındaki tartışma fitili ateşledi. Şenol Güneş kafasına darbe aldı ve 24 dakikalık bekleyişin ardından hakem Mete Kalkavan maçı TATİL etti