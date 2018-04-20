ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylara dair, yayın sırasında açıklamalarda bulundu.

Esra Erol, gerçek taraftarlara seslenerek, 'Sizleri tenzih ediyorum. İçinizdeki teröristleri temizlemelisiniz' dedi.

İşte Esra Erol'un o sözleri:

"Hangi takımı tutarsanız tutun asla sahadaki futbolcuya küfür etme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayın o sahadaki de insan, onun da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine küfür etmek ya da aile bireylerine küfür etmek ne bizim aile geleneğimize ne de insanlığa sığar. Tüm takımların gerçek taraftarlarına sesleniyorum: İçinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere de sizlere de yakışan budur."

Esra Erol: İçinizdeki futbol teröristlerini temizleyin