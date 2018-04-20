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'in cezası açıklandı

Teknik Direktörü , kupadaki Akhisarspor maçının gözlemcisine yönelik sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:38
Fatih Terim'in cezası açıklandı

(), Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası Teknik Direktörü 'e para cezası verdi. PFDK'nın ilgili kararları şu şekilde:

"Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Fatih Terim'in cezası açıklandı
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