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- maçında yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, - maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 00:15 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 01:59
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldı

Bugün Kadıköy'de ile arasında oynanan maç sırasında çıkan olaylarda Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir taraftar gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına ve maçın tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldı
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