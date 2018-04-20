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'den Kulüpler Birliği'ne tepki

Kulübü, olaylı derbinin ardından Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 14:52
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki

Kulübü, dün yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Kulüpler Birliği'ne yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerin yazılı açıklaması şöyle;

"Dün gece yaşanan olaylarla ilgili Kulüpler Birliği'nin yayınlamış olduğu açıklamayı büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip etmekteyiz.

3 Temmuz 2011 sabahında olduğu gibi, olaylara bakış açıları yalnızca 'görmek istedikleriyle' sınırlı olanların, yaşanan bu elim olay karşısında bir açıklama yapmadan önce konunun her yönü ile ve derinlenmesine incelenmesi gerektiğini ne yazık ki öğrenemedikleri görülmektedir.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitlenin, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı 'yanılma duygusu' içerisinde olacaktır.

Evimizde gerçekleşen ve altını çizerek tekrar söylemek istediğimiz; en ince detaylarına kadar derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirterek; yaşanan olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kulüpler Birliği'nden olaylı derbiyle ilgili açıklama

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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
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