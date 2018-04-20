Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Maçın 41. dakikasında sol taraftan köşe vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, Fenerbahçeli taraftarların yabancı madde attığı iddiasıyla o bölgeden ayrıldı. Bu olay nedeniyle Hakem Mete Kalkavan saha komiseriyle görüşürken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de o bölgedeki taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Dev derbinin 2. devresi gergin başladı. Maçın 46. dakikasında Medel ile Valbuena arasındaki itişme sonrası iki oyuncu da yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, 4. hakemle konuştuktan sonra oyunu devam ettirdi.

57. dakikada tansiyon üst düzeye çıktı. Sarı lacivertli taraftarların bulunduğu bir yabancı madde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basına isabet etti. Olay sonrasında Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları soyunma odasına gitti. Başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş geceyi hastanede geçirdi.

Yaklaşık yarım saatlık bir bekleyiş sonrası hakem Mete Kalkavan maçı tatil ettiğini açıkladı. Maç hakkındaki nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Yaşanan olaylarla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Şenol Güneş'i yaralayan provokatör dahil 32 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak başkanlık seçimleri öncesi tribündeki bu provokatif hareketler "Fenerbahçe'ye operasyon mu yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.