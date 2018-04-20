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Östersunds faciası tesadüf değilmiş

’ın sezon başında Avrupa’ya vedasında forma giyen 8 futbolcu, kupa yarı final rövanşında da sahadaydı. Yedek kulübesindeki futbolcuların kalitesi ve performansı uzun zamandır tartışma konusu olan Cimbom, finale bir adım kala yaptığı rotasyonla bile bile lades oldu

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Östersunds faciası tesadüf değilmiş
'de son 5 haftaya lider giren , 'nin ardından 'na da dramatik şekilde veda etti. Kadere bakın ki 9 ay arayla oynanan iki maçta forma giyen oyuncular, sergilenen kötü futbol, alınan sonuç ve Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarın gösterdiği tepki birebir aynıydı. İşte detaylar: Avrupa Ligi'nde, "Östersunds faciası"na neden olan 8 oyuncu 2-0 kaybedilen Akhisar rövanşında ilk 11'de sahaya çıktı. Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Selçuk, Tolga, Yasin ve Sinan'ın birlikte oynadığı sarı-kırmızılı takım, savunmada hata üstüne hata yaparken hücumda da tel tel döküldü. Ahmet Çalık Östersunds, Maicon da Akhisar maçında Galatasaray'ı yaktı.



CAROLE GİBİ LATO DA DİBE VURDU
Östersunds maçlarındaki kötü futbolu nedeniyle takımdan gönderilen Carole'ün yerine alınan sol bek Latovlevici kupada Akhisar rövanşında sahanın en kötüsüydü. Lato da Carole gibi topla her buluştuğunda ıslıklandı. Östersunds'a elenilen maçta yuhalanan Tolga ve Yasin, Akhisar rövanşında oyundan alınırken, tribünler tarafından yine protesto edildi. İki kulvardaki Östersunds ve Akhisar maçları gösterdi ki Galatasaray'ın yedek kulübesi yetersiz. Ligde 12-13 oyuncuyla idare eden Cimbom'un sezon sonunda kadrosunu yenilemesi şart.

REZERVASYON İPTAL! "ODALARI İPTAL EDİN"
Deplasmanda 2-1 yendikleri Akhisar'ı Türkiye Kupası yarı finalinde eleyeceklerine kesin gözüyle bakan Galatasaraylı yetkililer 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak kupa finali için hazırlıklara başlamıştı. Diyarbakır'da yer alan en lüks otellerden birine sarı-kırmızılı takım adına 8-9 Mayıs tarihleri için rezervasyon yapıldı. Turu Akhisar geçince, Galatasaray cephesi Diyarbakır'daki otel yetkililerini arayıp rezervasyonları iptal etti.

TOLGA CİĞERCİ KADRO DIŞI!
Galatasaray'da kupa faciasının faturası 'ye kesildi. , cezalı Maicon'un yanı sıra Akhisar maçında varlık gösteremeyen Tolga'yı da Alanya'ya götürmedi.

Galatasaray dün 15:30'da özel uçakla Alanya'ya gitti. Sarı-kırmızılı takım iki gün boyunca Alanya'da idman yapıp hava sıcaklığına alışacak.
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Östersunds faciası tesadüf değilmiş
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