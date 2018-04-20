Şenol Güneş'in son durumu açıklandı

Fulya Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Yunus Aydın, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylarda yaralanarak başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

Aydın, başına isabet eden cisimden dolayı Ülker Stadı'nda başına 5 dikiş atılan ve ardından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne getirilen Şenol Güneş'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Şenol Güneş'in başında önemli bir hasar olmadığını belirten Aydın, "Hocanın başını müdahaleyle dikmişler. Sadece bir sarsıntı geçirmiş. Gözlem altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle göndeririz. Şu anda bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İki kere düşme var. Kafasına gelen cisim var. Sarper Bey yaraya dikiş atmış. Basit bir kafa travması kabul ediyoruz. Şenol Güneş eskiden beri hastam ve dostumdur. Durumunu takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.