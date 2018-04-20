Yıldırım: Oyunlara izin vermeyeceğiz

Başkan Aziz Yıldırım
da gece saat 01.30'da olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım şunları söyledi: "Tüm Türkiye'nin gözleri önünde stadımızda 3 Temmuz'un devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur. F.Bahçe'nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına şahit olduk! F.Bahçe yine karanlık ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu sergileyeceğiz. Oynanan senaryoyu ortaya çıkaracağımızı kamuoyuyla paylaşırız."