Fenerbahçe’den kulüpler birliği’ne tepki: Mağdur biziz

Kulüpler Birliği'nin olayların ardından yaptığı açıklamada kullandığı, "Fenerbahçe'nin olayı lanetleyerek, tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz" ifadesi Fenerbahçe'yi kızdırdı. Yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin açıklamasını büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip etmekteyiz. 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine sahip olmayan bu kitle, er ya da geç yine aynı 'yanılma duygusu' içerisinde olacaktır. Evimizde gerçekleşen ve derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirtiriz."

SAVUNMA 3 AŞAMALI

Fenerbahçe yönetimi, sabah saatlerine kadar kulüpte kalarak Şenol Güneş'in soyunma odasına gittiği görüntüleri inceledi. Şenol Güneş'in kafasına bozuk para, göğsüne ise su şişesi isabet ettiği tespit edildi. Soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylarda ise Güneş'e herhangi bir fiziki müdahale olmadığı, olayın tamamen Beşiktaş İdari Menajer Yardımcısı Erdinç Gültekin ile özel güvenlikler arasında yaşandığı gözlendi. Dün olaylarla ilgili sessiz kalan yönetimin, TFF'nin tutumuna göre hareket edeceği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin yol haritası:?

Beşiktaş takımı hakemden önce soyunma odasına gitti, bu görüntülerde sabit. Hakem maçın tatil edildiği kararını odasında verir ancak Beşiktaş böyle bir karar yokken içeri gitti. Hakem maçın ilk düdüğünden itibaren maçı tatil etmeye meyilliydi. Sürekli maçı kesmeye yönelik tavır sergiledi. Daha ağır şartlarda Fenerbahçe aleyhine olduğunda maçlar devam ettirildi. Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet, maçı oynatmamak için elinden geleni yaptı. Pepe, Medel ve Talisca'nın maçın başından bu yana sürekli kendini yere atması, Caner, Tolga ve Mustafa Pektemek'in tribünlere küfür etmeleri, Şenol Güneş'in tahrikleri durumu bu noktaya getirdi.