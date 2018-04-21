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, 'ı bekleme odasına aldı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
UEFA, Galatasaray'ı bekleme odasına aldı

dün yaptığı toplantının ardından Finansal Fair- Play kıskacındaki ile ilgili kararını 11 Mayıs'a erteledi. Sarıkırmızılı yönetim, 9 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum yapmış ve kararı beklemeye başlamıştı. Kararın ertelenmesinin ardından Galatasaray'ın bir kez daha rapor vermeye davet edilebileceği belirtildi. Finansal Fair-Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe'ye ise onay yazısı geldi. Sarılacivertli takım gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

TERIM KULÜBEDE
Akhisar ile oynanan kupa maçında gözlemci Oğuz Arıkal'a yönelik "Ukalalık yapmayın' sözleri nedeniyle 'ya sevk edilen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hak mahrumiyeti cezası çıkmadı. Terim sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor maçında saha kenarında olacak.

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