Fatih Terim: Maicon'un ağlaması perişan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, Alanyaspor
maçının ardından Sinan Gümüş
'e övgü dolu ifadeler kullandı. Maicon hakkında da konuşan Fatih Terim şunları söyledi:
* Maçtan önce Sinan ve Yasin ile konuştum. Çok da doğru oldu. İyi iş yaptı. İkisi adına da çok mutluyum. Böyle oyunculara ihtiyacımız var. Hele hele bazı oyuncularımızın devamlı oynadığı ve yorulduğu durumlarda. Sinan Gümüş çok temiz ve iyi bir çocuk. BEN İDARE ETMEM, YÖNETİRİM
* (Maicon
'u kafasında sildiği sorusuna) Buraya gelmeden Maicon ile kahvaltıda konuştum. Dev gibi bir adamın bu kadar üzgün olacağını tahmin etmemiştim. O koca adamın ağlaması, insanı perişan ediyor. Maicon bize lazım. Serdar cezalı olmasa da lazım, olsa da lazım.
* Şu anda her oyuncuya ihtiyacımız var. G.Saraylılar merak etmesin, bizim gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor. Önemli olan büyük takımlarda, krizi yönetebilmektir, idare edebilmek değil... Biz yöneticiyiz, idareci değil. KAHRAMAN MUSLERA!
Alanya'da 3 puanı alan Galatasaray'da kalesinde devleşen Fernando Muslera
, maçın kahramanlarından biri oldu. Biri penaltı olmak üzere iki gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, 5 net pozisyonda ise yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Muslera'yı teknik direktör Fatih Terim'in de soyunma odasında özel olarak kutladığı öğrenildi. Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada Muslera için, "Sen Allah'ın bir lütfusun... Yatıp kalkıp Muslera'ya dua edelim..." şeklinde yorumlar yaptılar. ÇETELE TUTULSA...
Terim
basın toplantısında ise hakem hatalarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Alanya'nın pozisyonu ofsayt değil miymiş? Ocak'tan bu yana çetele tutulsa, biz hatalı kararlarda çok farklı önde çıkarız. Gerginlik istemiyoruz. İşlerin bu noktaya geleceğini bildiğim için sakin duruyorum. Alanya'nın pozisyonunu görmedim, görsem söylerim. Daha taze, ofsayttan yedik ve kupadan elendik... Tecrübem bunların daha önce başlayacağı yönündeydi..." SERDAR AZİZ DERBİDE YOK
Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyasporlu Douglas'a yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet veren ve sarı kart gören Serdar Aziz
, cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki futbolcu gelecek hafta oynanacak Beşiktaş
karşılaşamasında forma giyemeyecek.