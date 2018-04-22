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: Aynı kumpas bize de yapıldı

sözleri doğru. Bu, ilk defa olmuyor. 2013’te ile oynadığımız, Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada da büyük bir kumpas vardı”

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Fikret Orman: Aynı kumpas bize de yapıldı
Kulübü Başkanı , yarıda kalan F.Bahçe derbisi hakkında açıklamalar yaptı. Bakü'de adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini izleyen Fikret Orman, ardından soruları yanıtladı ve şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız 'ın 'kumpas' olduğu yönündeki sözleri doğrudur. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te G.Saray'la oynadığımız, Gezi olaylarının ertesindeki maçta yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyete belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin çoğu 'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı.

LYON MAÇINDA BİZ CEZA ALDIK
Talimata göre bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verir.
Bunun benzerini Olympique maçında yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık.

TOLGA ZENGIN DİSİPLİN KURULU'NDA
() Hukuk Müşavirliği, F.Bahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle 'i tedbirli olarak 'ya sevk etti. Beşiktaşlı kalecinin sevk nedeni ise 'saldırı'...

SORUMLULUK FENERBAHÇE'DE
Orman şunları da söyledi: "Bu önemli karşılaşmada hiç istenmeyen tribün olayları meydana geldi. Derbide yaşananların adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması ise başka bir şey. Ben ilk günden beri bu olanlar, yöneticilerinin ve Fenerbahçe camiasının suçudur demiyorum kesinlikle. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir, fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür."

DOLMABAHÇE'DE GÜNEŞ ZAMANI
Beşiktalı taraftarlar, F.Bahçe derbisinde tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralanan teknik direktörleri 'e bugün Evkur ile oynanacak maçta destek verecek. Güneş için pankartlar hazırlayan siyah-beyazlıların, hoca sahaya çıktığı anda Vodafone Park'ı yoğun alkış ve tezahüratlarla inletmeyi planladığı öğrenildi.
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