Fikret Orman: Aynı kumpas bize de yapıldı

Beşiktaş
Kulübü Başkanı Fikret Orman
, yarıda kalan F.Bahçe derbisi hakkında açıklamalar yaptı. Bakü'de adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini izleyen Fikret Orman, ardından soruları yanıtladı ve şunları söyledi:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'kumpas' olduğu yönündeki sözleri doğrudur. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te G.Saray'la oynadığımız, Gezi olaylarının ertesindeki maçta yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyete belgeleriyle vermiştik.
O zamanki yönetimlerin çoğu FETÖ
'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı. LYON MAÇINDA BİZ CEZA ALDIK
Talimata
göre bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu koşulsuz sorumluluk ilkesine göre
cezayı kulübe verir.
Bunun
benzerini Olympique Lyon
maçında yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. TOLGA ZENGIN DİSİPLİN KURULU'NDA Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, F.Bahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle Tolga Zengin
'i tedbirli olarak PFDK
'ya sevk etti. Beşiktaşlı kalecinin sevk nedeni ise 'saldırı'... SORUMLULUK FENERBAHÇE'DE
Orman şunları da söyledi: "Bu önemli karşılaşmada hiç istenmeyen tribün olayları meydana geldi. Derbide yaşananların adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması ise başka bir şey. Ben ilk günden beri bu olanlar, Fenerbahçe
yöneticilerinin ve Fenerbahçe camiasının suçudur demiyorum kesinlikle. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir, fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür." DOLMABAHÇE'DE GÜNEŞ ZAMANI
Beşiktalı taraftarlar, F.Bahçe derbisinde tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralanan teknik direktörleri Şenol Güneş
'e bugün Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynanacak maçta destek verecek. Güneş için pankartlar hazırlayan siyah-beyazlıların, hoca sahaya çıktığı anda Vodafone Park'ı yoğun alkış ve tezahüratlarla inletmeyi planladığı öğrenildi.