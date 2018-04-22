Balıkesirspor Baltok: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
3. dakikada Sedat Şahintürk'ün sağ kanattan getirdiği topa Otoo ceza sahası üstünden attığı şut kale direğinin yanından dışarı çıktı.
14. dakikada Balıkesirspor atağa çıkarken kaptırdığı topu alan Rangelo, topu kaleci Vukovic solundan filelerle buluşturdu. 0-1
24. dakikada Balıkesirspor'un sağ kanattan Sedat Şahintürk'ün getirdiği topa Abdulkadir ceza sahası içinde attığı şut Ümraniyespor defasına çarparak kornere çıktı.
35. dakikada Balıkesirspor atağında Bülent Cehavir'in Sedat Şahintürk'e verdiği pasa, Sedat gelişine vurdu. Top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
56. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Otoo ceza sahası dışından attığı şut kale direğinin yanından dışarı gitti.
72. dakikada ceza sahası içinde Sedat'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Sarper Barış penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Nizamettin penaltıyı gole çevirdi. 1-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Sarper Barış xxx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Utku Tunavelioğlu xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Nizamettin xx, Abdulkadir xx (Burak Çalık dk.71 x), Sedat Şahintürk xx, Oğuz xx, Uğur Aygören xx, Otoo xx, Furkan Çil xx, (Cüneyt Köz dk. 87 ?) Bülent xx, Cumali xx
Yedekler: Atilla,Muhammed Ali, Mehmet Boztepe, Okan, Foxi, Steve Beleck, Sedat, Doğa
Teknik Direktör: Giray Bulakx
Ümraniyespor: Burak xx, Aaron Appındangoye xx, Timur xx, Vasılogıannıs xx (Serdar Özbayraktar dk 82 ?), Rangelov xxx, Oğuz xx, Cleyton xx, Merthan xxx, Drole xx (Samet dk. 67 x), Mücahit xx, Emircan xx (Bahadır dk. 76 x)
Yedekler: Metin, Mustafa Çakır, Mehmet Sedef, Tarık
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Goller: Rangelov (dk. 14) (Ümraniyespor), Nizamettin Çalışkan (dk. 73) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Otoo, Uğur Aygören, Oğuzhan (Balıkesirspor Baltok), Burak (Ümraniyespor)