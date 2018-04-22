Bursaspor nefes aldı

Bursaspor, gireceği zorlu maç periyodu öncesi dün kağıt üzerinde en kolay görünen Karabükspor deplasmanında üç puanı 4 golle aldı. Bursaspor, 35'de Kravchenko'nun çevirdiği topu iyi takip eden Battalla ile öne geçti. Karabükspor'un 45'te kazandığı penaltıda Ergin Keleş'in Harun'dan dönen vuruşunu Murat tamamladı: 1-1. 45+4'te bu kez Bursaspor penaltı kazandı, Sow affetmedi: 1-2. 60'ta Barış sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Bursa'yı 3-1 öne geçiren ve rahatlatan golü attı. 90+1'de maçtaki 3. penaltı kararı Timsah lehine çıktı ve Stancu mücadelenin skorunu ilan etti: 4-1.

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