Çaykur Rizespor zirveyi sağlama aldı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 63'e çıkarırken ligde 12. sırada bulunan konuk ekip 41 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferreira'nın sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Çağlar'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan köşeden kurtardı.
49. dakikada sağ kanattan Mehmet Uslu'nun serbest atışında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
56. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lincoln'un şutunda top auta çıktı.
89. dakikada Oğulcan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lincoln'ün şutu dışarı gitti.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Kemal Elmas xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Ramos xxx, Saadane xxx, Mehmet xxx, Robin xxx, Recep xxx (Lincoln dk. 46 xx), Galip xx (Abdullah dk. 73 xx), Süleyman xx (Oğulcan dk. 79 ?), Samudio xxx, Vedat xx
Yedekler: Kaya, Cihan, Ümit, Furkan, Koray, Özgür,Turgut
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet x, Caner xx, Aykut xx, Dimitriadis xx, Diabang x (Mustafa dk. 70 x), Recep x (Kofi dk. 82 ?), Sinan x, Ferreira x (Fatih dk. 60 xx), Çağlar xx, Abdülkerim xx, Ahmad xx
Yedekler: Anıl, Muhammet, Murat, Onur, Mert, Hüsamettin
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Gol: Samudio (dk. 49) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Saadane (Çaykur Rizspor), Caner, Fatih, Amad (Akın Çorap Giresunspor)