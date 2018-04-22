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: "Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık"

Başkanı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarının hiçbir provokasyona gelmeden takımını desteklemesi gerektiğini belirten Ormani Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldıklarını belirtti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 18:30
Fikret Orman: Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık

Kulübü Başkanı , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ligde son 5 hafta olduğunu söyleyen Orman, "Keyifli bir lig oluyor. Puan farkları çok az. Bunun kötü taraflarını değil, iyi taraflarını ön plana çıkarmalıyız. Biz hep mutluluktan besleniyoruz. Perşembe günü tatsız bir maç oldu. Olaylar orada kaldı. Olayları dillendirmek ve Beşiktaş'ı farklı yerlere çekmemek lazım. Biz çıtayı yukarı taşımaya çalışıyoruz. Biz 'Efendi Beşiktaş'ız. Hiçbir provokasyona gelmeden takımımızı desteklemeliyiz. Beşiktaş'ı iyi temsil etmeliyiz. Tahriklere kapılmasın taraftarlarımız. Biz bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz. Hocamıza ve talebelerine güveniyorum. Malatyaspor ile güzel bir maç olmasını diliyorum" dedi.

"DİVAN KURULU'NU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMA KARARI ALDIK"

Yönetimlerin gelip geçici olduğunun altını çizen Fikret Orman, "Yönetimler gelir geçer. İnsanları birbirine düşünmek doğru değil. Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur oldu dedi. Perşembe günü Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık. Divan Kurulu'ndaki akil üyelerimiz ile istişare toplantısı yapacağız. Camiamız daha çok kenetlenmeli. Beşiktaş'ın haklarını savunan bir yönetim kurulu var. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Biz iyiden besleniyoruz. Önemli olan Beşiktaş'a yakışır şekilde davranmak. Biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'da Karabağ ile maç yapmayı planlıyoruz ve Kartal Yuvası açmak istiyoruz. Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmek isteyenler olacaktır. Bizimle sahada rekabet edilmeli. Beşiktaş için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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