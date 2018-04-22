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Başkanı Ceferin: 'a ceza yok!

Başkanı , 'a herhangi bir cezanın gelmeyeceğini açıkladı. Nihai karar 11 Mayıs’ta bildirilecek.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 11:58
UEFA Başkanı Ceferin: Galatasaray'a ceza yok!

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz aylarda yetkilileriyle Nyon'da gerçekleştirdiği toplantısının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. UEFA, Aslan ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta netleştireceği bildirilmişti.

BİZ POLİS DEĞİLİZ

UEFA Başkanı Ceferin, Galatasaray'a herhangi bir ceza verme niyetlerinin olmadığını bildirdi. Ceferin, "Hiçbir kulübe dayatma uygulayarak kupaların dışında tutma niyetinde değiliz. Biz polis değiliz. Kulüplere yardım etmek istiyoruz ama bizim de belirlediğimiz uyulması gereken kurallar var" dedi.

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UEFA Başkanı Ceferin: Galatasaray'a ceza yok!
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