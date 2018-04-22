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Yunanistan'da şampiyon

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden bugün karşılaştığı Levadiakos'u 2-0 mağlup ederek ligde 24 yıllık aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 23:26
Yunanistan'da şampiyon AEK

ekiplerinden , 24 yıl sonra şampiyon oldu.

Yunanistan Süper Ligi'nin 28'inci haftasında AEK, Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19:00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi. 1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci kez şampiyon olan AEK, 'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

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Yunanistan'da şampiyon AEK
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