Aykut Kocaman %100 konsantrasyon istiyor

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, cuma gününden bu yana futbolcularıyla yaptığı toplantılarda hep aynı konuya vurgu yapıyor... Tatil edilen Beşiktaş derbisi için topun TFF'de olduğunu hatırlatan,
tecrübeli çalıştırıcı, lig mücadelesine olan konsantrasyonlarının yüzde yüz şekilde sürmesini istedi. Kocaman, kalan 5 maçın şampiyonluk için büyük önemi olduğunu belirtip şunları söyledi: KAPTANLARDAN YARDIM İSTEDİ
"Sonunda
şampiyonluk olur olmaz onu bilemem. Ama ligi en iyi pozisyonda bitirmek için 15 puan almak şart. Antalya
'nın da bizim gibi puana ihtiyacı olan bir takım olduğunu unutmayın. Maça sert başlayacaklar. Aynı güçle yanıt vermemiz şart. Rakibe oyunumuzu kabul ettirmeliyiz."
Aykut Kocaman'ın takım kaptanları Volkan Demirel
, Mehmet Topal
ve H.Ali Kaldırım'la da özel olarak görüşüp herkesi maça yüzde 100 konsantre etmek için yardım istediği öğrenildi. 11 BİN BİLET SATILDI Beşiktaş
kupa maçında Ülker Stadı'nı tamamen dolduran Fenerbahçe taraftarı, Antalya
maçına ilgi göstermedi. Dün itibariyle satılan bilet sayısının 11 bin olduğu belirtildi. ŞÜPHELİLER KONTROLE
Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup dün sağlık kontrolünden geçirildi. DERBI KADROSU AYNEN SAHADA
Antalyaspor
ile oynanacak maçta teknik direktör Aykut Kocaman, derbi kadrosunda değişikliğe gitmeyecek. Perşembe günü olaylı Beşiktaş kupa maçında sahada olan 11, Antalya'ya karşı da mücadele edecek. Sakatlıktan kurtulan Janssen'in son 30 dakikada skora göre görev alabileceği bildirildi.
Bu arada takımda sakatlığı olan tek isim Alper Potuk.