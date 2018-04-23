Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aykut Kocaman %100 konsantrasyon istiyor

%100 konsantrasyon istiyor

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında yapacakları spor maçı öncesi oyuncularını, “Saha dışı olayları düşünerek moralinizi bozup, konsantrasyonu düşürmeyin. Bizim işimiz sahayla. Ligdeki iddiamızı ve rakibin de bizim gibi puana ihtiyacı olan bir takım olduğunu unutmayın” sözleriyle uyardı.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Aykut Kocaman %100 konsantrasyon istiyor
Teknik Direktörü , cuma gününden bu yana futbolcularıyla yaptığı toplantılarda hep aynı konuya vurgu yapıyor... Tatil edilen Beşiktaş derbisi için topun TFF'de olduğunu hatırlatan, tecrübeli çalıştırıcı, lig mücadelesine olan konsantrasyonlarının yüzde yüz şekilde sürmesini istedi. Kocaman, kalan 5 maçın şampiyonluk için büyük önemi olduğunu belirtip şunları söyledi:

KAPTANLARDAN YARDIM İSTEDİ
"Sonunda şampiyonluk olur olmaz onu bilemem. Ama ligi en iyi pozisyonda bitirmek için 15 puan almak şart. Antalya'nın da bizim gibi puana ihtiyacı olan bir takım olduğunu unutmayın. Maça sert başlayacaklar. Aynı güçle yanıt vermemiz şart. Rakibe oyunumuzu kabul ettirmeliyiz." Aykut Kocaman'ın takım kaptanları , ve H.Ali Kaldırım'la da özel olarak görüşüp herkesi maça yüzde 100 konsantre etmek için yardım istediği öğrenildi.

11 BİN BİLET SATILDI
kupa maçında Ülker Stadı'nı tamamen dolduran Fenerbahçe taraftarı, maçına ilgi göstermedi. Dün itibariyle satılan bilet sayısının 11 bin olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER KONTROLE
Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup dün sağlık kontrolünden geçirildi.

DERBI KADROSU AYNEN SAHADA
Antalyaspor ile oynanacak maçta teknik direktör Aykut Kocaman, derbi kadrosunda değişikliğe gitmeyecek. Perşembe günü olaylı Beşiktaş kupa maçında sahada olan 11, Antalya'ya karşı da mücadele edecek. Sakatlıktan kurtulan Janssen'in son 30 dakikada skora göre görev alabileceği bildirildi. Bu arada takımda sakatlığı olan tek isim Alper Potuk.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Aykut Kocaman %100 konsantrasyon istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN