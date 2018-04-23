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ateşle oynuyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi bir başarıyla Galatasaray'ı eleyerek finale çıktıktan sonra Spor Toto Süper Lig'de öne geçip Seleznyov'un ayağından penaltı kaçırdığı maçta evinde Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya , kendini ateşe attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 12:05
Akhisarspor ateşle oynuyor!

Ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkaran , bu skorla son 4 haftaya düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde girerek kabus görmeye başladı. Sezonun ikinci yarısında kapılarını açan yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı son 4 iç saha maçından yalnız 1 puan çıkarabilen Akigo, 35 puanda kaldı.

Ligde düşme potasındaki Konyaspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'un 32'şer puanı var. Kalan haftalarda 6 yıldır yer aldığı ligde kurtuluşu bir an önce ilan etmeye çalışacak yeşil-siyahlılar, sezonu Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Osmanlıspor maçlarıyla tamamlayacak. Orta sahada Soner, Serginho, Bilal gibi kilit oyuncuların sakatlıklarının bulunduğu Akhisarspor'da Sissoko da Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Orta sahadaki eksiklerin kendilerini etkilediğini söyleyen teknik direktör , "Bundan sonraki haftalar artık daha önemli hale geldi" dedi.

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Akhisarspor ateşle oynuyor!
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