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"Sahadan çekilen takım "

Teknik Direktörü , 'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması hakkında da açıklamalarda bulunan Kocaman, sahadan çekilen takımın Beşiktaş olduğunu ve bunun görüntülerde net göründüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 23.4.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 22:56
Aykut Kocaman Sahadan çekilen takım Beşiktaş

'in 30. haftasında evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden karşılaşma sonrasında olaylı derbisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"ŞANSSIZ BİR HAKEM KARARI"

Çok akışkan bir oyunla başlamamıştık ama öne geçmeyi başardık. Sonra aradık, 3. golü de attık ama şanssız bir hakem kararı diyelim ona. Antalyaspor'u oyunun dışına iteceğimiz andı, olmadı. Sonra yavaş yavaş kontrolü rakibe verdik. Kolay olmuyor maçlar ama rakibin bu kadar açık oynadığı maçta, yakaladığımız fırsatlardan birkaçını daha değerlendirebilirdik. Bu da kalan sürede olası ihtimallerde işimize yarayabilecek bir şeydi.

"BİZ DE BURADAYIZ"

Bugün statları doldurmasa da, sahayı 'Biz de buradayız' diye dolduran bir taraftarımız vardı. Sezon içinde görmediğimiz kadar kuvvetli, sahaya enerji katan bir elektrikti. Tam olarak bu değil taraftarı ama formdaydılar. Umarım böyle devam eder."

"SAHADAN ÇEKİLEN TAKIM BEŞİKTAŞ"

Hiç tartışmasız, maçın kalan süresinin oynanmasını bekliyorum. Sahadan çekilen takım Beşiktaş. Tüm görüntülerde çok net gözüküyor. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, hükmen galibiyet gibi şeyler söylemiyorum. Beşiktaş hem tarihsel mirasıyla, hem gücüyle kalan dakikalarda da finali alabilir. Bu maçı tatil edecek hiçbir şey yok ortada. Akılsız bir insan değiliz, bir takım olayları görmeyen de değiliz. Bir takım şeyler oluyor. Korner direklerinin oralarına oturmuş bir takım insanlar maçın tatil edilmesi için uğraştı. 2. yarıdan itibaren de Beşiktaşlı oyuncular provokasyona uğraştı. Olmayan şeylerin, olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Son derece ayıp. Esas provokasyon bunlar. Hiçbir canlıya şiddeti ve bir şey atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum.

"İSYANIMIZIN NEDENİ..."

Bunlar sadece Fenerbahçe stadında olmuyor, Beşiktaş stadında da, Galatasaray stadında da oluyor. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. İsyanımız, tepkimiz buna. "

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Aykut Kocaman "Sahadan çekilen takım Beşiktaş"
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