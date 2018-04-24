Aykut Kocaman "Sahadan çekilen takım Beşiktaş"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, olaylı derbi hakkında, "Arsız birisi olsam hükmen kazanmamız lazım derim ama maç kaldığı yerden oynanmalı" derken, "Olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi ayıptır" diyerek derbi sonrası yaşananlara tepki gösterdi.

"AYAĞIMIZDAKİ TOPLA ANTALYASPOR'U MAÇIN İÇİNE ÇEKTİK"

Antalyaspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek puanını 60'a çıkartan ve şampiyonluk yarışında takibini sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçı değerlendiren Kocaman, "Formda gelen bir takım vardı. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almışlardı. Sezon başında şampiyonluk isteyip flaş transferler yaparak sonrasında dağılarak, Hamza hocayla çıkış yakalayan bir ekip. Şu anda küme düşme stresinden uzak kalmaya çalışıyorlar. Akhisar maçıyla kaybettiğimiz kontrol vardı. Rakiplerimizin puan kaybını beklemekten başka seçeneğimiz yok. Rakiplerimiz bu hafta maçlarını kazandı. Akışkan bir oyun olmamasına rağmen maçın başında arka arkaya golleri bulduk. 3. golü de attık, tamamen Antalyaspor'un kırılacağı anda golün iptal edilmesi yanlış bir karar oldu. Biz golü aradık. 2-0 olmasına rağmen oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. 2-0 öndeki bir takımdan ziyade hala skor arayan bir takım hüviyetindeydik. Antalyaspor direkt oyuna başladı. Önce topun kontrolünü aldılar ve rahat bir oyun sergilemeye başladılar. Sezona damga vuran olaylardan biri daha gerçekleşti ve ayağımızdaki topla Antalyaspor'u maçın içine çektik. Savruk ataklar yaptık sonrasında. İkinci yarıda Antalyaspor'u oyundan düşürmek istedik. Topu kontrol ettik ve sonrasında farkı artırabilecek çok pozisyon yakaladık. Ligin gidişatında gösteriyor ki bazı takımlara karşı ikili averajda gerideyiz, bazılarına karşı üstünüz. Galatasaray'a karşı da genel averajla sonuçlanabilir lig. Bu ritmi yakalamışken 1-2 fırsatı da heba ettiğimiz söylenebilir" diye konuştu.

"HAKKANİYETLİ OLAN ŞEY, MAÇIN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİ"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerini sürdüren Kocaman, "Bu bayramı onlara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını şükranla ve minnetle anıyoruz" dedi.

Karşılaşma boyunca Şenol Güneş'e küfür edilmesiyle ilgili olarak da konuşan Kocaman, "Şenol Güneş'e edilen küfürleri şiddetle kınıyorum. Bunun kimseye yakışmadığını söylüyorum. Hiçbir arsızlık yapmayacağım. Arsız olsam, Beşiktaşlılar sahadan çıktı ve hükmen kazanmamız lazım demem gerekiyor. Burada hakkaniyetli olan şey, maçın kaldığı yerden devam etmesi. Saha içinde yaşananlar şiddetle kınadığımız, her statta olan şeyler. 19 yıldır antrenörlük yapan birisiyim. Bu ülkenin her stadında maça çıktım. O gün yapılanlar, Türkiye standartlarına bakıldığında tatil edilecek bir şey değil. O gün Şenol Hoca'nın başına bir cisim gelmesi ve ardından göğsüne gelen cisimle düşmesi, maçın tatil edilmesine neden oldu. Beşiktaş takımına karşı biz 10 kişiyle 2-1 öne geçtik. Beşiktaş da bizi 10 kişiyle yenebilecek kudrete sahip bir takım. Aslında önemli olan, 4 korner bayrağının olduğu tribüne yerleştirilen Fenerbahçeli olduğu söylenenler. Kaptan gidiyor, ben gidiyorum yapmayın diyoruz. Avantajlı bir durumdayız. Bu taraftar ve futbol sistematiğine aykırı bir durum. Maçın tatil edilmesini isteyen gruplar yerleştirilmiş gibi bir durum vardı. Beşiktaşlı hiçbir oyuncuya karşı bir şiddet yok. Beşiktaş'ın hocasına gelen cisim de münferit bir olay. Diğer cisim atılanlar içinde Şenol Güneş daha az değerli ya da daha çok değerli demiyorum. Mehmet Topal, Hasan Çetinkaya değersiz mi? Burası er meydanı. Beşiktaş burada kazanırsa ilk tebrik eden ben olurum" ifadelerini kullandı.

"ODAYA SAĞLIKLI ŞEKİLDE GİDİYOR SEDYEYLE ÇIKIYOR"

Derbi sonrasında olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesinin ayıp olduğunu söylediğini tekrarlayan Aykut Kocaman, "Maçın iptali ya da maç hakkındaki verilecek karar sanki Şenol hocanın kafasındaki dikişler ve sonrasında sürülen batikon üzerinden yürüyor. Her şey bunun üzerinden yürüyor. Ben hocayı ilk gördüğüm anda korumak ve yardım için o tarafa koştum. Hasan Çetinkaya'yla beraber gittik. Herhangi bir şey var mı diye sordum ve bir şey olmadığı söylenince rahatladım. Sonra seyircilere tepki göstermeye başladık. O ara Oğuzhan'ı biraz öfkeli gördüm. Kendisine 'Otursana yerine, boşu boşuna ceza alacaksın' dedim. Mustafa Pektemek'e de aynısını söyledim. Arkasından Şenol hocanın önümden gittiğini gördüm ve göğsüne su geldiğini gördüm. Tribünlere 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Sonra da Tolga'nın çıktığını gördüm. 'Oğlum biraz sakin olun' dedim. Sonrasında çekilip kenara gittim. Bu benim gördüğüm şekildi. Sonrasında maçın iptal edildiği söylendi. Gördüğüm kadarıyla hocanın başından dolayı iptal oldu. Tırnak içinde söylüyorum, 'Fenerbahçe vahşeti' üzerinden yürüyor son yıllarda bu işler. Ama böyle bir şey yok. Şenol hocaya edilen küfürleri şiddetle kınıyorum, atılan cisimleri kınıyorum ama olmayan şeyleri olmuş gibi gösterenleri de kınıyorum. Allah sağlık versin hocaya. Hoca odaya giderken sağlıklı şekilde gidiyor, oradan sedyeyle ve ambulansla çıkıyor. Kafasına gelen cisim para gibi görünüyor. Ama kan yok kardeşim. Bu bölgeye pens atılıyorsa, bu kanar. Bence sağlıksız bir durum bu. Hoca bilincini kaybettiyse eğer, içeride bir şey yapıldı. Bu Fenerbahçe'ye mal edilmemeli. Desinler ki 'Aykut sen yanılıyorsun kardeşim', futbolu da bırakmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

Oyunun tatil edildiğini sonradan duyduklarını ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Hakemle temas etmeye çalışıyorduk. Çıkan görüntülerde Gökhan Gönül'ün de 'Aman içeriye gidelim ceza alırız' dediği görülüyor. Ortada bir hata var ve düzeltilmesi gerekiyor. Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de, Şenol Güneş gibi son dönemde büyük başarıları olan birisi için de bu olayın düzeltilmesi gerekiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu kulüp bu kadar medya manipülasyonlarıyla oynanacak bir kulüp değil. Tarih boyunca da olmadı. Herkes ayağını denk alsın, olmayan bir şeyle Fenerbahçe'yi kimse suçlamasın. Saha içindeki olaylardan dolayı şahsım adına herkesten özür diliyorum. Ama olmayan şeyleri de olmuş gibi göstermeye çalışmasınlar" dedi.

Basın mensuplarının soruları üzerine sözlerini sürdüren Kocaman, "Burada 2 muhabirsiniz ve emekçi insanlarsınız. Bu sözlerim sizlere değil. Sezon başında futbola bakışımın futbol yorumcularından farklı olduğunu söyledim. Benden farklı düşünenlere saygı duyuyorum. Onlarla her türlü tartışmaya hazırım ve anlatabildiğim kadarını da anlatmaya hazırım. Bazı isimler var ki kurumunuzda, o zirzoplar hayatımda hiçbir zaman olmayacak. Herkese çirkeflik yapmaya çalışan bu insanlar hiçbir zaman hayatıma giremeyecek. Zaten yakında futbolu da bırakacağım. Evden işe işten eve gitmeye çalışıyorum. Futbol dünyasını kirleten zihinler bu zihinler" diyerek antrenörlüğü bırakacağının sinyallerini verdi.

"BEŞİKTAŞ HÜKMEN MAĞLUP OLMALI AMA HAKKANİYETLİ DAVRANILMALI"

Bu ortamda çalışmanın kimseye mutluluk vermeyeceğini söyleyen Kocaman, "Bu berbat ortamda çalışmak kimseye mutluluk vermez. Zaten köklü bir karar alacağım yakında. Beşiktaş'ın soyunma odasına hakemden önce gittiği için hükmen mağlup olması gerekiyor. Ama hakkaniyetli olmak gerek ve maçın devam etmesi gerekiyor. Çünkü sözlerimin başında da söyledim, arsızlık yapmak istemiyorum ve Türkiye Kupası finalistinin sahadan çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi

"SOYUNMA ODASINA GİDİYOR VE ARDINDAN SEDYEYLE ÇIKIYOR"

Şenol Güneş'le arasında maçtan sonra bir diyalog geçmediğini söyleyen Kocaman, "Şenol hoca, hukukumuz olan bir insan. Direkt yanına gittim olay olunca. Hoca içeri gitmişti ve sonrasında sedye ve ambulansla çıktı. Ben soyunma odasında ne olduğunu bilmiyorum. Bunun açıklanması gerekiyor. Hocaya su atılıyor ve yere düşüyor. Sonrasında soyunma odasına gidiyor ve ardından sedyeyle çıkıyor. Hakem sanki olayı Şenol Güneş'in yere düşmesine bağlıyor. Beşiktaş soyunma odasında hocanın kafasına 5 pens atılması servis edildi. Bu kamuoyu oluşturmak için yapılan bir şeydi. Güçlülerin medya kontrolü çok yüksek. Bu hemen medyaya sunuldu ve insanların direkt olarak yargıda bulunmasına yol açıldı" diyerek sözlerini sürdürdü.

"BİZİM İÇİN HÜKMEN YENİLGİ ÇIKMA İHTİMALİ YOK"

Fenerbahçe için hükmen mağlubiyet verilme ihtimalinin olmadığını söyleyen Aykut Kocaman, "TFF doğru kararı verip hakkaniyeti sağlamak zorunda. Bu sonucun çıkmasıyla ilgili hiçbir neden yok. Ben gördüğümü ve olanları anlatıyorum" dedi.



Yeniden Antalyaspor maçıyla ilgili konuşan Kocaman, "Ne yaparsak yapalım maçların bazı bölümlerinde zaman zaman kontrol etkinliği olacaktır. Böyle olunca takımda bir kaygı başlıyor ve biraz toptan kaçma hali başlıyor. Atakları da son pas üzerine kurulu ataklar üzerine getiriyoruz. 2-0'a geldikten sonra oyunun kontrolünü ele alma konusunda ne yaparsak yapalım kontrolü sağlayamıyoruz. Bu anlamda kaygıyı üzerimizden atamıyoruz" açıklamasını yaptı.



Son olarak yaşanan olayların net şekilde ortada olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yaşanan olaylar net şekilde ortada. Baskın basanındır deyiminin biraz arkası gibi oldu davranış biçimleri. Maçın iptalini gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Türkiye'yi biraz biliyorsak iptali gerektirecek hiçbir şey yoktu ortada" diyerek sözlerini tamamladı.