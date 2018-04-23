Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederken Caner Erkin'den kötü haber geldi. Sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edilen Caner Erkin sezonu kapattı. 29 yaşındaki oyuncu sakatlığı sebebiyle 53. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bırakmıştı.

Beşiktaş Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Caner Erkin ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "E.Y. Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu; sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir" denildi.

Caner Erkin'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.