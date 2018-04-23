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‘süper’ gibi

Evinde Giresun’u tek golle deviren yeşil-mavililere son iki haftada ’e çıkması için bir puan bile yeterli olacak

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Çaykur Rize ‘süper’ gibi
1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor'u Samudio'nun golüyle 1-0 mağlup eden spor, adım adım mutlu sona ilerliyor. temsilcisi, dün ile 1-1 berabere kalan üçüncü Ümraniye ile puan farkını 5'e çıkardı. Bu hafta rakibi ile deplasmanda karşılaşacak yeşilmavililer, beraberlik halinde bile son haftaya kalmadan 'e çıkmayı garantileyecek.

?-spor:......2-2
Düşme hattını ilgilendiren maçın kazananı yoktu: 2-2. Samsunspor, Ahmet (2) ve Ercan'la (15) öne 2-0 öne geçti. Pes etmeyen Denizli, Mehmet Akyüz'le (43 ve 75) bir puanı kaptı.

Demir-BŞB Erzurum:.......2-3
Play-off potasına girmek isteyen Erzurum, A.Demir'i 3-2 yendi. Erzurum, Lokman (10), Erhan (61) ve Nobre (67) ile gülerken, A.Demir'e Mendy (47) ve Savaş'ın (55) golleri yetmedi.

?Ankaragücü-Gazişehir:........4-0
Ankaragücü play-off potasındaki Gazişehir Gaziantep'i evinde 4-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini İsmail (20-kk), İlhan Parlak (30) Umut Nayir (57) ve Sedat Ağçay (86) attı.

?Balıkesirspor-Ümraniye:....... 1-1
Ümraniyespor, Balıkesir'de iki puan bırakarak Süper Lig yolunda önemli yara aldı. Konuk ekip 14'te Rangelov'un golüyle öne geçmesine rağmen, 73'de Nizamettin'in penaltı golü skoru belirledi
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Çaykur Rize ‘süper’ gibi
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