Çaykur Rize ‘süper’ gibi

Spor Toto
1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor'u Samudio'nun golüyle 1-0 mağlup eden Çaykur Rize
spor, adım adım mutlu sona ilerliyor. Karadeniz
temsilcisi, dün Balıkesir
ile 1-1 berabere kalan üçüncü Ümraniye ile puan farkını 5'e çıkardı. Bu hafta rakibi ile deplasmanda karşılaşacak yeşilmavililer, beraberlik halinde bile son haftaya kalmadan Süper Lig
'e çıkmayı garantileyecek.
?Samsunspor
-Denizli
spor:......2-2
Düşme hattını ilgilendiren maçın kazananı yoktu: 2-2. Samsunspor, Ahmet (2) ve Ercan'la (15) öne 2-0 öne geçti. Pes etmeyen Denizli, Mehmet Akyüz'le (43 ve 75) bir puanı kaptı. Adana
Demir-BŞB Erzurum:.......2-3
Play-off potasına girmek isteyen Erzurum, A.Demir'i 3-2 yendi. Erzurum, Lokman (10), Erhan (61) ve Nobre (67) ile gülerken, A.Demir'e Mendy (47) ve Savaş'ın (55) golleri yetmedi.
?Ankaragücü-Gazişehir:........4-0
Ankaragücü play-off potasındaki Gazişehir Gaziantep'i evinde 4-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini İsmail (20-kk), İlhan Parlak (30) Umut Nayir (57) ve Sedat Ağçay (86) attı.
?Balıkesirspor-Ümraniye:....... 1-1
Ümraniyespor, Balıkesir'de iki puan bırakarak Süper Lig yolunda önemli yara aldı. Konuk ekip 14'te Rangelov'un golüyle öne geçmesine rağmen, 73'de Nizamettin'in penaltı golü skoru belirledi