Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ne çektin be Muslera

Ne çektin be Muslera

2011 yılından beri 27 farklı defans oyuncusunun arkasında görev yapan 'ın Uruguaylı kalecisi ’nın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki performansı, sarı kırmızılıların son 4 haftaya girerken en büyük kozu oldu.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Ne çektin be Muslera

kariyerinde 27 farklı defans oyuncusuyla sahaya çıkan Muslera, Akhisar sonrası Alanya karşısında da takım arkadaşlarının hatası ile kalesinde golü gördü. Akhisarspor ile oynanan kupa maçında Linnes, Maicon, Ahmet ve Latovlevici dörtlüsünün gerisinde oynayan ve yapılan defans hataları ile sıkça kalesinde gol pozisyonu gören oyuncu, önceki gün de Mariano.

233 LİG MAÇINDA KALESİNDE 233 GOL GÖRDÜ
Sarı-kırmızılı takımda bir türlü dikiş tutmayan savunma hattına rağmen performansı ile alkış alan Uruguaylı file bekçisi sarı kırmızılı takımla 223 lig maçında 233 gol yedi. Muslera, 75 maçta ise kalesini gole kapattı. Yıldız kaleci, Galatasaray'da kaleci antrenörü Taffarel'in gelişi ile özellikle zirve yaparken, bu sezon 29 lig maçında 32 gol yedi ve 10 maçta kalesini kapamayı başardı. İstatistiklerde Beşiktaşlı Fabri ile zirve yarışı veren Muslera, kalesini gole kapattığı maç sayısında (10), Fabri'nin (11) arkasında 2. sırada yer alıyor. aynı zamanda yüzde 81 olan topu oyuna sokma başarısında ise yine Fabri (%85)'nin ardından ligin en iyi ikinci ismi konumunda.

TARAFTAR: "EFSANENİN GERİ DÖNÜŞÜ"
Ligin gidişatına yön veren isimlerden olan Muslera'yı maç sonrası taraftarlar da bağrına bastı. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan başarılı eldiven için efsanenin geri dönüşü denilirken, çok sayıda taraftar da 31 yaşındaki ismin şampiyonluk için takımın ayakta kalan en önemli ismi olduğu görüşünü paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne çektin be Muslera
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN