Ne çektin be Muslera

Galatasaray kariyerinde 27 farklı defans oyuncusuyla sahaya çıkan Muslera, Akhisar sonrası Alanya karşısında da takım arkadaşlarının hatası ile kalesinde golü gördü. Akhisarspor ile oynanan kupa maçında Linnes, Maicon, Ahmet ve Latovlevici dörtlüsünün gerisinde oynayan ve yapılan defans hataları ile sıkça kalesinde gol pozisyonu gören oyuncu, önceki gün de Mariano.

233 LİG MAÇINDA KALESİNDE 233 GOL GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı takımda bir türlü dikiş tutmayan savunma hattına rağmen performansı ile alkış alan Uruguaylı file bekçisi sarı kırmızılı takımla 223 lig maçında 233 gol yedi. Muslera, 75 maçta ise kalesini gole kapattı. Yıldız kaleci, Galatasaray'da kaleci antrenörü Taffarel'in gelişi ile özellikle zirve yaparken, bu sezon 29 lig maçında 32 gol yedi ve 10 maçta kalesini kapamayı başardı. İstatistiklerde Beşiktaşlı Fabri ile zirve yarışı veren Muslera, kalesini gole kapattığı maç sayısında (10), Fabri'nin (11) arkasında 2. sırada yer alıyor. Fernando Muslera aynı zamanda yüzde 81 olan topu oyuna sokma başarısında ise yine Fabri (%85)'nin ardından ligin en iyi ikinci ismi konumunda.

TARAFTAR: "EFSANENİN GERİ DÖNÜŞÜ"

Ligin gidişatına yön veren isimlerden olan Muslera'yı maç sonrası taraftarlar da bağrına bastı. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan başarılı eldiven için efsanenin geri dönüşü denilirken, çok sayıda taraftar da 31 yaşındaki ismin şampiyonluk için takımın ayakta kalan en önemli ismi olduğu görüşünü paylaştı.