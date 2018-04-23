Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor’u bekleyen tehlike

’u bekleyen tehlike

’a Sosa’nın bonservisi için gereken miktarı ödeyemeyen , kupalarından yeni bir men cezası alabilir!

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
Geçtiğimiz ay Bero'nun bonservis bedelinin bir kısmının Trencin kulübüne ödenmemesi sebebiyle, 'Transfer yasağı' getirilen için yeni bir ceza daha kapıda.. Geçen sezon başı 'yı 4 milyon 750 bin Euro karşılığında eden, bu bedelin bir kısmını sezon başı, kalanı ise devre arası sonrası ödemeyi taahhüt eden bordo-mavili kulübün, ödemeleri yapamadığı ortaya çıktı. Eski yönetim tarafından yapılmayan ödemeler sonrasında Milan, Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti. " kupalarından men" cezası gelebileceği iddiaları için Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Uzun süredir ödemelerde aksamalar vardı. Şu an yeni bir yasak yok ama yarın ne olur veya olmaz bakıyoruz" yorumunu yaptı.

?SOSA'NIN MALİYETİ NE KADAR?
Trabzonspor, Sosa için 'a önce 1 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödedi, akabinde 3 milyon 400 bin Euro daha ödeyerek satın alma opsiyonunu kullandı. 2017-2018 sezonunun ilk devresi için 1 milyon 620 bin Euro kazanan Sosa, ikinci yarı için de aynı ücreti alacak. Sosa'nın 2018-2019 sezonu için 3 milyon 320 bin, 2019-2020 sezonu için de 3 milyon 240 bin garanti ücret ödemeleri bulunuyor. Sosa'nın toplam maliyeti 14 milyon 550 bin Euro'yu (yaklaşık 73 milyon TL) buluyor.

FIRTINA EVİNDE MUTSUZ
Trabzonspor, 'de evinde en çok yenilgi alan takımlardan oldu. ekibi, sahasında daha çok puan toplasa da, dış sahaya göre iç sahada daha çok mağlubiyete uğradı. Bordomavililer, bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ligde bordo-mavililerle birlikte iç sahada en çok yenilgi alan takımların başında (7), (5), Akhisarspor (5) geliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN