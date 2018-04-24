‘3 gündür tartışıyorlar’

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz
, son ana kadar, son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamayacağını belirterek, "Bütün rakiplerime saygı duyarım. Eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun Galatasaray'a nasip olmasını dilerim"
dedi. Cengiz, Alanyaspor maçına yönelik bir soruya, "Ben maç önü, maç sonu konuşmuyorum. Takımla aynı otelde kalmıyorum; rolü gerçek sahiplerine vermek istiyorum. Hakem yorumcularına da saygıda bulunuyorum. Futbol bunun için güzel. Herkes futbol yorumcusu oluyor. Bu nedenle futbol kitlesel bir spor"
dedi ve şöyle devam etti: "Biz 23 Nisan'dan önce Alanya'da bir şenlik başlattık. Bunun adı da uzun yıllardan bu yana ilk defa G.Saray lehine verilmiş tartışmalı bir pozisyonu tartışma şenlikleriydi. Tartışmalı bir pozisyon doğdu. İlk defa da G.Saray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor. Demek ki G.Saray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı. Güzel bir şenlik.
Ben bu kutlamalara gülümsüyorum. Hakaret, küfür, aşağılama olmadıkça devam etmesini diliyorum. Fakat lütfen geometrik pieroya da bakmalarını rica ediyorum."
23 Nisan Bayramı Galatasaray
Kulübü'nde de kutlandı. Cengiz, "Türkiye'nin sporda kurtuluşu kesinlikle altyapıdan geçiyor. Bunun temelini oluşturan en önemli unsur da çocuklardır" dedi.