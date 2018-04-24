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Bir eksik

Başkan değişti, sezon içinde hoca değişimi yaşandı, yeni joker Sinan oldu... Kısaca Aslan’ın 20. lig zaferinden eksik olan tek şey ...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
LİDER 'ın bu sezon yaşadığı iniş-çıkışlar ve sarı-kırmızılı kulüpte yaşananlar akıllara dördüncü yıldızın kazanıldığı 2014-2015 dönemini getiriyor. İşte iki sezon arasındaki ortak noktalar:
ÜNAL Aysal ve Dursun Özbek olağanüstü seçim kararı aldı. Başkan değişti. Mustafa Cengiz de Duygun Yarsuvat gibi sezon sonu seçime gitme sözü verdi.
PRANDELLI gibi Tudor da ligin ilk yarısında görevden alındı.
BELINDEN ameliyat olan Melo, 2014-15 sezonu ikinci yarısında 2 ay oynamamıştı. Melo'nun halefi Fernando da dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 8 maç kaçırdı.
MELO'NUN boşluğunu sürpriz şekilde takım içinden Hamit Altıntop doldurmuştu. Bu sezon da şapkadan Donk çıktı!
YASIN Öztekin 2014-15 sezonu şampiyonluğunun gizli kahramanıydı. Yasin Öztekin gibi Sinan Gümüş attığı hayati gollerle kulübeden katkı yapan isim oldu.
MUSLERA 4. yıldızın kazanılmasında başroldeydi. Uruguaylı kaleci son dönemdeki performansıyla eski şampiyonluk günlerini taraftara hatırlattı. BURAK Yılmaz katkısını Gomis'ten fazlasıyla alan Galatasaray'da tek eksik . Hollandalı yıldızın 10 numarasını sırtına geçiren Belhanda, hâlâ beklentilerin çok uzağında...
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Bir Sneijder eksik
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