Bir Sneijder eksik

LİDER Galatasaray
'ın bu sezon yaşadığı iniş-çıkışlar ve sarı-kırmızılı kulüpte yaşananlar akıllara dördüncü yıldızın kazanıldığı 2014-2015 dönemini getiriyor. İşte iki sezon arasındaki ortak noktalar: ÜNAL
Aysal ve Dursun Özbek olağanüstü seçim kararı aldı. Başkan değişti. Mustafa Cengiz de Duygun Yarsuvat gibi sezon sonu seçime gitme sözü verdi. PRANDELLI
gibi Tudor da ligin ilk yarısında görevden alındı. BELINDEN
ameliyat olan Melo, 2014-15 sezonu ikinci yarısında 2 ay oynamamıştı. Melo'nun halefi Fernando da dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 8 maç kaçırdı. MELO'NUN
boşluğunu sürpriz şekilde takım içinden Hamit Altıntop doldurmuştu. Bu sezon da şapkadan Donk çıktı! YASIN
Öztekin 2014-15 sezonu şampiyonluğunun gizli kahramanıydı. Yasin Öztekin gibi Sinan Gümüş attığı hayati gollerle kulübeden katkı yapan isim oldu. MUSLERA
4. yıldızın kazanılmasında başroldeydi. Uruguaylı kaleci son dönemdeki performansıyla eski şampiyonluk günlerini taraftara hatırlattı. BURAK
Yılmaz katkısını Gomis'ten fazlasıyla alan Galatasaray'da tek eksik Sneijder
. Hollandalı yıldızın 10 numarasını sırtına geçiren Belhanda, hâlâ beklentilerin çok uzağında...