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bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü

Kulübü, ligin 31. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar düşürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:58
Bursaspor bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, alt sıralardan kurtulmak adına kritik mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İç sahada taraftar desteği ile başarılı sonuçlara imza atan 'da, yönetim de bu maç öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:

VIP. 1. ve 2. Balkon: 75 TL, Batı Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Alt Tribün: 15 TL, Spor Toto Üst Tribün: 10 TL, Güney Kale Arkası ve TOFAŞ Tribünü: 5 TL, Misafir Tribün: 6.5 TL.

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Bursaspor bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü
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