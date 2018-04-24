Cengiz Ünderli Roma, Liverpool'a konuk oluyor

Cengiz Ünderli Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool'un konuğu olacak. Roma, çeyrek finalde Barcelona'yı, Liverpool ise Manchester City'yi saf dışı yarı finale ulaşmayı başardı.

LIVERPOOL'DA SAKATLAR İYİLEŞTİ

Jurgen Klopp yönetimindeki İngiliz temsilcisinde sakatlığını atlatan Nathaniel Clyne'ın yanı sıra Trent Alexander-Arnold da bu akşam Alman teknik direktörün kendilerine görev vermeleri halinde karşılaşmada görev alabilecekler.

ROMA'DA 2 EKSİK

Roma'da, geride kalan üç hafta boyunca sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İtalyan futbolcu Diego Perotti sağlığına kavuştu. Öte yandan Rick Karsdorp ve Gregorie Defrel sakatlıkları sebebiyle Liverpool karşısında görev alamıyorlar.

AVRUPA ARENASINDA 6. RANDEVU

Liverpool ile Roma, Avrupa Kupalarında bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçların 2'sini Liverpool kazanırken Roma 1 maçtan galibiyetle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle noktalandı. Taraflar, 2002'nin mart ayında oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Tur karşılaşmasından sonra ilk defa karşı karşıya gelecekler.

ROMA 27 YIL ARADAN SONRA

İtalyan ekibi 1990-91 sezonunda Danimarka ekibi Brondby'nin rakibi olduğu UEFA Kupası Yarı Final eşleşmesinin ardından ilk defa bir Avrupa Kupasında yarı final maçına çıkıyor. Roma'nın bir önceki yarı final başarısı 1983-84 sezonunda oynadıkları Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Roma o sezon yarı finalde Dundee United'ı eleyerek finalde Liverpool'la oynadı.



MOHAMED SALAH ESKİ TAKIMINA KARŞI



Liverpool'un Roma karşısında en büyük gol silahı Mısırlı oyuncu Mohamed Salah olacak. Liverpool formasıyla çıktığı 46 resmi karşılaşmada 41 gol atan Salah, bu sezon oynadığı son 4 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol atma başarısı gösterdi. Salah, sezon başında Liverpool'a transfer olmadan önce 2 sezon Roma forması giymişti.



CENGİZ ÜNDER 4. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA



Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Roma'nın en değerli oyuncularından biri olarak kendini kabul ettiren milli yıldız Cengiz Ünder, teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından kendisine görev verilmesi halinde Liverpool karşısında kariyerinin 4. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacak. Milli yıldız kupada oynadığı 3 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA



Saat: 21.45

Stat: Anfield

Hakem: Felix Frych, Mark Borsch, Stefan Lupp

Yayın: TRT 1, tivibu SPOR 2