Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Roma'yı Anfield'da ağırladı. Bu sezon oynadığı futbolla adını Ballon D'Or adayları arasına dahil eden Mohamed Salah, Roma karşısında oynadığı futbolla da tarihe geçti. Yıldız oyuncu bu maçla birlikte bir rekoru daha tarihe gömdü. Liverpool ilk dakikalardan itibaren etkili bir oyun oynarken sonuca Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile gitti. Salah 35. dakikada ceza sahası içi sağ çarprazdan sol ayağıyla yaptığı muhteşem vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarında bir kez daha devreye giren Salah, attığı golle takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü. Mısırlı oyuncu, eski takımına karşı gol sevinci yaşamadı.