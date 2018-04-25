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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

Giriş Tarihi: 25.04.2018 00:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 00:56
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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!
Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

Yarı Final ilk maçında , 'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada 'yı Anfield'da ağırladı.

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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!
Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

Bu sezon oynadığı futbolla adını Ballon D'Or adayları arasına dahil eden , karşısında oynadığı futbolla da tarihe geçti.

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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!
Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

Yıldız oyuncu bu maçla birlikte bir rekoru daha tarihe gömdü.

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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!
Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

ilk dakikalardan itibaren etkili bir oyun oynarken sonuca Mısırlı yıldızı ile gitti.

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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!
Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

Salah 35. dakikada ceza sahası içi sağ çarprazdan sol ayağıyla yaptığı muhteşem vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!
Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

İlk yarının son dakikalarında bir kez daha devreye giren Salah, attığı golle takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

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tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!
Mohamed Salah tarihi baştan yazıyor O rekoru da kırdı!

Mısırlı oyuncu, eski takımına karşı gol sevinci yaşamadı.

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