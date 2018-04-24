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'den derbi paylaşımı

MHP Genel Başkanı , 'nda oynanan olaylı - derbisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 22:42

MHP lideri tatil edilen - derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte 'nin paylaşımı:

"İnanıyorum ki, Türkiye Federasyonu; -Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir. Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar."

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Devlet Bahçeli'den derbi paylaşımı
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