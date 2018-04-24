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’dan kariyer rekoru

Bir gol, üç asistle Antalyaspor galibiyetinin mimarı olan Sambacı, sarı-lacivertli takımda toplamda 14 gol, dört asiste ulaşıp lig kariyerinin en yüksek değerini yakaladı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Giuliano’dan kariyer rekoru
Antalyaspor karşısında üç asist ve bir golle yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu , kariyer rekoruna imza attı. Brezilyalı futbolcu ligde 14 gol, 4 asist ile 18 gole katkı sağlarken, ligler hesaba katıldığında ilk defa böylesine yüksek bir değere ulaştı. Daha önce 2012-2013 sezonunda ekibi Dnipro ile 10 gol atıp, 5 asist yapan tecrübeli oyuncu, dün akşam dört gole de etki etti ve Dnipro'daki performansını geride bıraktı. Giuliano teknik direktör Aykut Kocaman'la kariyer rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli takım sezon başında Giuliano'yu Zenit'ten transfer etmişti. Giuliano maç sonrası, "Takımın başarılı olması için çaba gösteriyorum" dedi.


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Giuliano’dan kariyer rekoru
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