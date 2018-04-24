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Sadece 28 oyuncu altyapısından yetiştiği takımın formasını giydi

Süper Lig'de şu ana dek 8 kulüp altyapısından çıkan oyunculara şans vermezken, sadece 28 futbolcu yetiştiği kulübün formasıyla ligde ter döktü. ile bu alanda gençlerine en çok güvenen ekipler oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:08
Sadece 28 oyuncu altyapısından yetiştiği takımın formasını giydi

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, takımlar geride kalan 30 hafta içerisinde altyapısından yetişen oyunculara fazla forma şansı vermedi. Ligde bu sezon yalnızca 28 futbolcu, altyapısından yetiştiği kulüpte süre alırken, 8 takım ise altyapısından yetişen oyuncularını ligde değerlendirmedi. Ligde en fazla altyapısından oyuncularını kullanan ekipler ise ve oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN 6 OYUNCU

Gençlerbirliği'nde geride kalan haftalarda altyapıdan yetişen Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, , Rahmetullah Berisbek ve İlker Karakaş ligde süre alan isimler oldu. Bursaspor'da ise Ertuğrul Ersoy, , Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş ve Rüştü Hanlı görev aldı. Böylece her iki kulüp de altyapısına verdiği önemle dikkat çekti.

GALATASARAY ŞANS TANIMADI

Şu an ligin ilk 4 sırasında ekiplere bakıldığında ise 'ın altyapısından çıkan hiçbir oyuncuya ligde şans tanımadığı görülürken, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş'ta 2 ve 'de ise 1 oyuncu ligde görev aldı. Trabzonspor da altyapısından yetişen 4 oyuncuya ligde şans tanıdı.

Galatasaray'ın dışında altyapısından çıkan oyuncuya ligde şans vermeyen kulüpler ise Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Evkur , Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor.

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Sadece 28 oyuncu altyapısından yetiştiği takımın formasını giydi
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