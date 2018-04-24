Son dakika: Fenerbahçe Yönetimi Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapıyor

Fenerbahçe Yönetimi, olaylı Beşiktaş maçında yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenliyor. Toplantıyı canlı takip ediyoruz...

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "BEŞİKTAŞ SAHADAN ÇEKİLMİŞTİR"

"Olay tamamen bir taraftarlar, Tolga Zengin'in göz göze temasıyla başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı teşvik ediyor. Bu kadar görüntüye rağmen bir kısım medya yalan, dolan ve karalamayla olayı sunmaya çalışıyor. Teknik direktörün kafasına koltuk atıldığı ve Beşiktaşlı oyuncuların izin alarak içeri gittiği belirtildi. Görüntüleri izlediniz, olaylar bu şekilde mi olmuş? Gökhan Gönül içeride 'Sahaya çıkalım yoksa hükmen yeniliriz diyor. İzinsiz gittikleri ortada. Aykut Kocaman maçın tekrar oynanması gerektiğini söyledi. Ancak bana göre durum çok açık, Trabzonspor - Fenerbahçe (Otto Baric) maçındaki olay emsal alınırsa, Beşiktaş sahadan çekilmiştir 3-0 hükmen yenilgisine karar verilir."

CANLI İZLE - FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

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