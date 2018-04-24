Ümraniye’de 23 Nisan coşkusu

Galatasaray
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş
'ta teknik heyet ve oyuncular, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı misafirleriyle kutladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki etkinliğe, teknik heyet ve futbolcuların çocuklarının yanı sıra sinema ve dizi oyuncuları da çocuklarıyla katıldı.
Siyah-beyazlılar, antrenman öncesi toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev almayan futbolcular antrenman yaparken, sahada kalan çocuklar doyasıya eğlendi.