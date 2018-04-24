Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ümraniye’de 23 Nisan coşkusu

Ümraniye’de coşkusu

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Ümraniye’de 23 Nisan coşkusu
Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan 'ta teknik heyet ve oyuncular, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı misafirleriyle kutladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki etkinliğe, teknik heyet ve futbolcuların çocuklarının yanı sıra sinema ve dizi oyuncuları da çocuklarıyla katıldı. Siyah-beyazlılar, antrenman öncesi toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev almayan futbolcular antrenman yaparken, sahada kalan çocuklar doyasıya eğlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye’de 23 Nisan coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN