Boluspor, Süper Lig'e odaklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 33. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde, teknik direktör Karafırtınalar gözetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Karafırtınalar, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Sezonu, ilk 2 ile olmazsa, ilk 6 içerisinden play-off ile Süper Lig'e çıkarak süslemek istiyoruz. En yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan ve isteyen bir takım var. Bunun da şampiyonlukla sonlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Son iki maçlarının kağıt üzerinde zor gibi görüldüğüne değinen Karafırtınalar, "Bizim kazanmamız, rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor. Her şeyin bir arada olması gerekiyor. Şu ana kadar bu şekilde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen hafta MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçının 4-0 biteceğini kimse tahmin edemezdi." diyen Karafırtınalar, "Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal da tahmin edemezdi. Çok farklı bir maç olabilirdi, bir anda koptu. Ben son Adana Demirspor maçı için konuşmuyorum. Belki Manisaspor ile oynayacakları maçta bile puan kaybedebilirler. Biz de puan kaybedebiliriz. Futbolun güzelliği ve cazibesi buradan geliyor. Biz hata yapmadan rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sait Karafırtınalar, takımda sakat oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta maçları öncesi 56 puanla dördüncü sırada bulunuyor.