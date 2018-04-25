‘İnsanlarla alay ediyorlar’

Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da Aziz Yıldırım
ve Şekip Mosturoğlu
'na yanıt verdi. Mahmutyazıcıoğlu, "Aziz Bey
ve Şekip Bey
insanların aklıyla alay ediyor. Örnek verdikleri Trabzon
maçında Fenerbahçe
, o günkü kulüp başkanının talimatıyla sahadan çekilmiş ve hakemin bütün ikazına rağmen sahaya çıkmamış ve karşılığında cezasını almıştır. Şenol hoca stattan ambulansla ayrıldı diye maç tatil edilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Dersine bu kadar iyi çalışan, belgesel gibi görüntü hazırlayıp dakika dakika kritik yapıp algı oluşturmaya çalışan Aziz Bey ve Şekip Bey neden bu görüntüleri paylaşmadı. Temsilci mi önce gelmiş yoksa Şenol hoca mı ambulansa önce binmiş yayınlasınlar da herkes görsün" dedi.