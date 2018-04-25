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, - maçı için ne karar verecek?

Sadece ve camiaları değil neredeyse tüm ülke bugün Riva'da yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına kilitlendi. Acaba TFF yönetim kurulu hakem Mete Kalkavan'ın tatil kararıyla yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasıyla ilgili ne karar verecek?

Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 10:51
TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için ne karar verecek?

cephesi "Karar 3-0 hükmen galibiyetimizle olmalı" derken cephesi de "Hayır efendim, Beşiktaş sahadan çekilmiştir 3-0 hükmen bizim lehimize tescil edilmelidir" diyor. Sarı-laciventlilerin bir diğer tezi "Karşılaşmanın kaldığı yerden tamamlanması" yönünde. Kamuoyu da ortadaki bu üç seçenek üzerinde duruyor. Peki gerçekten yönetiminin önünde yani talimatlara göre üç seçenek mi var?

Sporx, TFF yönetiminin bugün 13.00'da masaya oturduğunda önünde duracak olan 6 farklı seçeneği derledi. Kısaca TFF yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçı için ne bir ne iki tam 6 farklı karar verebilir. Peki bunlar ne?İşte Sporx.com farkıyla müsabaka hakemi tarafından tatil edilen derbi maçıyla ilgili Yıldırım Demirören federasyonunun önündeki muhtemel kararlar

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TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için ne karar verecek?
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