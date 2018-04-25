TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için ne karar verecek?

Beşiktaş cephesi "Karar 3-0 hükmen galibiyetimizle olmalı" derken Fenerbahçe cephesi de "Hayır efendim, Beşiktaş sahadan çekilmiştir 3-0 hükmen bizim lehimize tescil edilmelidir" diyor. Sarı-laciventlilerin bir diğer tezi "Karşılaşmanın kaldığı yerden tamamlanması" yönünde. Kamuoyu da ortadaki bu üç seçenek üzerinde duruyor. Peki gerçekten TFF yönetiminin önünde yani talimatlara göre üç seçenek mi var?

Sporx, TFF yönetiminin bugün 13.00'da masaya oturduğunda önünde duracak olan 6 farklı seçeneği derledi. Kısaca TFF yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçı için ne bir ne iki tam 6 farklı karar verebilir. Peki bunlar ne?İşte Sporx.com farkıyla müsabaka hakemi tarafından tatil edilen derbi maçıyla ilgili Yıldırım Demirören federasyonunun önündeki muhtemel kararlar